Um acidente causado por animal solto na pista da rodovia BR-354, no município de Carmo do Paranaíba, foi registrado na madrugada desta segunda-feira (18), por volta das 01h30.

De acordo com a PRE, o motorista do caminhão relatou que seguia sentido Carmo do Paranaíba/Patos de Minas, quando na altura do KM 83 se deparou com um cachorro no meio da pista e, ao tentar se desviar do animal, perdeu o controle do veículo e tombou.

O motorista do caminhão, que estava carregado com frutas, não se feriu. A pista ficou parcialmente interditada até a retirada do veículo.

Fonte: Portal Tapiraí TV