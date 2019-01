Da Redação

Uma tragédia envolvendo três caminhões e um veículo Fiat/Uno deixou quatro vítimas fatais e uma pessoa ferida, no km 566 da BR-354, entre as cidades de Cana Verde e Campo Belo, no fim da tarde de quinta-feira (3).

Um dos caminhões, com placa de Davinópolis, estava carregado de engradados de bebidas, os outros dois caminhões carregavam gado. No veículo de passeio, com placa de Aguanil/MG, estavam cinco pessoas e ninguém se feriu.

A última vítima que veio a óbito, por volta das 20h, estava presa às ferragens. Os bombeiros foram acionados e trabalharam por horas para tentar a remoção da vítima que não resistiu e faleceu ainda no local. Uma quinta pessoa envolvida também ficou presa às ferragens e foi resgata e encaminhada para o hospital de Campo Belo.

Devido à proporção da tragédia, a Polícia Militar Rodoviária ainda não divulgou detalhes do que poderia ter provocado as colisões

Após o acidente, as duas pistas ficaram interditadas, formando quilômetros de congestionamentos nas duas direções. A rodovia só foi liberada no início da madrugada desta sexta-feira (4). A pista ficou muito suja após o acidente, com muitas garrafas quebradas, óleo e até gado morto. Foi solicitada uma retroescavadeira para ajudar na limpeza para agilizar a liberação.

Todos os mortos no acidente eram homens.

Com informações do Portal Campo Belo e Samu