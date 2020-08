Uma colisão entre uma motocicleta e uma caminhonete foi registrada na noite desse sábado (15), na BR-354.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e no local, na altura do km 521, socorreu o motociclista de 35 anos.

A vítima estava consciente, com fraturas na perna e no braço.

A guarnição imobilizou o homem para, posteriormente, conduzi-lo até a Santa Casa de Formiga, sendo deixado aos cuidados da equipe médica de plantão.

As demais providências policiais ficaram a carga da Polícia Militar Rodoviária. As causas do acidente não foram informadas.

Fonte: Corpo de Bombeiros