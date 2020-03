Um homem, de 65 anos, foi preso na manhã deste domingo (22), após adquirir um balde de óleo e sair sem pagar em um posto de combustíveis às margens da BR-354, em Formiga, próximo à comunidade de Rodrigues.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os militares foram acionados para interceptar uma carreta conduzida por ele.

Ainda de acordo com a PRE, os militares abordaram o veículo com placa de Lavras na altura do km 495. O motorista assumiu que saiu sem pagar e apresentou o galão de óleo vazio.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Formiga. A carreta foi removida devido ao mal estado de conservação, pneus lisos comprometendo a segurança do trânsito.