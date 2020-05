Um homem de 23 anos foi abordado, por volta das 20h30 de sexta-feira (29), em uma Operação Lei Seca promovida pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) no km 475 da rodovia BR 354, em Arcos.

O jovem, que reside na cidade de Arcos, pilotava uma motocicleta Honda/XRE 300, emplacada em Formiga. No momento da abordagem, os policiais observaram que o motociclista apresentava vários sintomas de embriaguez; como hálito etílico, fala desconexa e olhos avermelhados.

Após passar pelo teste do bafômetro, foi verificado que a medida de álcool expelida pelos pulmões do homem (0,69 miligramas por litro de ar) estava 17 vezes acima do permitido. Ouvido, ele relatou ter ingerido cinco cervejas horas antes da abordagem.

Ante o exposto, o condutor foi preso pelo crime de dirigir veículo embriagado, sendo conduzido até a Delegacia Regional de Formiga, multado em R$ 2.934,70. Ele irá responder na Justiça pelo crime de embriaguez ao volante, teve a C.N.H recolhida e terá o direito de dirigir suspenso por 12 meses.