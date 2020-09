Da Redação

Durante operação da Polícia Rodoviária na rodovia no km 471 da BR 354, em Arcos, em conjunto com fiscais do DEER de Formiga, um veículo Fiat Ducato de Iguatama foi abordado.

Durante conversa com os passageiros do veículo foi constatado que o condutor estava realizando o transporte de quatro pessoas, de forma remunerada, de Arcos para a empresa Heringer, sediada em Iguatama, sem autorização do órgão competente (irregularmente).

Diante dos fatos, o veículo foi removido para pátio credenciado e o condutor preso em flagrante delito por transporte ilegal de passageiros intermunicipal e conduzido à delegacia de Arcos.