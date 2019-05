Redação Últimas Notícias

Mais um acidente foi registrado na BR-354, nesta semana. Por volta das 3h30 desta sexta-feira (17), o motorista de um caminhão perdeu o controle direcional do veículo ao realizar uma curva. O caminhão saiu da pista e caiu em uma ribanceira próximo à AABB de Campo Belo.

Segundo informações do jornal Diário Campo Belo, a pista estava molhada. O condutor teve ferimentos leves e a passageira do veículo, de 33 anos foi socorrida pelo Samu e encaminhada para a UPA de Campo Belo. Segundo informações do socorro, ela se queixava de dores abdominais.

