Por volta das 23h de quinta-feira (11), mais um acidente foi registrado na BR 354.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, uma carreta Mercedes Benz / LS 1634, emplacada em Ouro Preto/MG, seguia pela BR 354, deslocando de Iguatama para Bambuí, quando na altura do KM 441, ainda no município de Iguatama, seu condutor de 53 anos, residente em Itabirito/MG, se deparou com um caminhão Mercedes / Benz L1620, emplacado em São João Dele Rey/MG, se deslocando no sentido contrário e realizando uma ultrapassagem em local proibido, sinalizado com faixa contínua amarela, não sendo possível evitar a colisão frontal.

Devido ao impacto, parte da carga de farelo de soja ensacado, que estava sendo transportada no caminhão, foi lançada na pista.