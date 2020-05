Estados e municípios começam a receber os primeiros respiradores produzidos no Brasil ainda nesta semana.

Neste primeiro momento, serão beneficiados os locais que estão em situação mais grave da doença e necessitam com urgência dos equipamentos para tratar pacientes e habilitar leitos de UTI. Os ventiladores são equipamentos fundamentais no tratamento de casos graves da Covid-19. Eles ajudam pacientes que apresentam dificuldades respiratórias e que não conseguem respirar sozinhos.

Até o final deste mês o Governo Federal, por intermédio do Ministério da Saúde deve entregar 272 respiradores produzidos no Brasil. O ministério recentemente assinou contrato com grupo de empresas brasileiras para a produção de 14.100 respiradores mecânicos. Atualmente, o Brasil conta com 65.411 respiradores/ventiladores, sendo que 46.663 estão disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).

O novo secretário-executivo do Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello, destaca a distribuição dos equipamentos e outros itens de saúde para o combate o coronavírus.