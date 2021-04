A economia brasileira gerou 184.140 empregos com carteira assinada em março, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Ministério da Economia.

Essa é a diferença entre as contratações, que somaram 1.608.007 no mês passado, e as demissões, que totalizaram 1.423.867.

Na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foram fechadas 276.350 vagas formais, no início do impacto da pandemia do novo coronavírus na economia, houve uma melhora.

O resultado do emprego formal em março ocorre em meio à pandemia de Covid-19 e ao aumento no número de contaminados e de mortes provocadas pela doença, que gerar reflexos negativos na economia.