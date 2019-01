Por ser o país-sede, o Brasil foi previamente colocado como cabeça de chave do Grupo A e já sabia o roteiro na competição. Faltava apenas a definição dos adversários. E, durante a cerimônia, coube ao colombiano Francisco Maturana definir quem será o adversário da seleção na estreia: ele tirou a Bolívia do Pote 4.

A Argentina ficou no Grupo B, junto à Colômbia, Paraguai e Catar. Já a Seleção Uruguaia, outra cabeça de chave, disputará a primeira fase no Grupo C, considerado o mais difícil do torneio, ao lado de Equador, Japão e Chile.

A competição será entre 14 de junho e 7 de julho em cinco cidades do país. Caso se classifique em primeiro lugar no seu grupo e chegue à final, a Seleção Brasileira jogará em todas elas.

Na primeira fase, o Brasil fará duas partidas em São Paulo – contra a Bolívia, no Morumbi, e o Peru, na Arena Corinthians, dia 22 de junho – e uma em Salvador – diante da Venezuela, dia 18, na Arena Fonte Nova. Depois, jogaria na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Mineirão, em Belo Horizonte, e a grande final no Maracanã, no Rio.