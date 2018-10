A Copa Libertadores começa nesta terça-feira (23) suas semifinais históricas que reúnem, pela primeira vez, dois confrontos entre brasileiros e argentinos, os donos do continente. Os times do Brasil serão visitantes. O Grêmio, atual campeão, vai enfrentar o River Plate , às 21h45, em Buenos Aires. Na quarta-feira (24), no mesmo horário, o Boca Juniors recebe o Palmeiras. São semifinais únicas também pelo número de títulos em campo: 13. Apenas o Boca Juniors, que passou pelo Cruzeiro no sufoco na fase anterior, tem quase metade dos títulos (seis edições), Grêmio e River (três) e Palmeiras (uma).

O ex-lateral Arce, que foi campeão da Libertadores pelo Grêmio e pelo Palmeiras e hoje dirige o Al Ohod, da Arábia Saudita, aposta em uma final brasileira. “Os dois são grandes times. O Palmeiras tem uma sequência espetacular com o professor Luiz Felipe Scolari, que tem grande experiência e sabe controlar a ansiedade do grupo. O Grêmio é o atual campeão, é um dos melhores conjuntos no Brasil”, comentou o paraguaio.

Embora os elencos sejam recheados de craques, os treinadores terão destaque também. Os dois confrontos reúnem quatro técnicos que já foram campeões pelos clubes que dirigem. Luiz Felipe Scolari, Marcelo Gallardo, Guillermo Schelloto e Renato Gaúcho também são ídolos de suas respectivas equipes e exemplificam a rivalidade entre brasileiros e argentinos.

Renato levantou a taça como jogador (1983) e treinador (2017) e se tornou o único brasileiro a conseguir esse feito. O Grêmio busca o bi, algo que não acontece desde 2000/2001, com o Boca Juniors. “A maior prova (de sucesso) são os números. Tanto dele no River (Gallardo) quanto comigo aqui no Grêmio. É importante sempre ter resultados”, disse Renato.