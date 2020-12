A China lidera os países onde é mais provável que as pessoas se vacinem (80%), à frente de Brasil (78%) e Reino Unido (77%), que iniciou a vacinação em 8 de dezembro – aponta uma pesquisa publicada nessaa terça-feira (29) pelo Ipsos Global Advisor, em associação com o Fórum Econômico Mundial.

Estados Unidos, onde também teve início uma enorme campanha de vacinação, é o único país onde as intenções de vacinação estão aumentando (69% hoje, 64% em outubro).

Apenas quatro em cada dez franceses querem se vacinar contra a covid-19, de acordo com o estudo que mostra a França como o “campeão mundial” dos países refratários, à frente da Rússia e da África do Sul.

Na França, onde acaba de começar a campanha de vacinação, 40% das pessoas entrevistadas concordariam em se vacinar contra a covid-19, de acordo com este estudo. Uma quantidade muito baixa em comparação com um estudo anterior publicado em outubro (54% queriam se vacinar) e inclusive ainda mais em comparação com agosto (59%).