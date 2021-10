Uma pesquisa revelou que 328 mil mortes por Covid-19 poderiam ter sido evitadas no país, se as 14 capitais avaliadas no estudo apresentassem a mesma taxa de mortalidade de Belo Horizonte.

Foram analisadas as cidades de Curitiba, Florianópolis, Goiânia, João Pessoa, Macapá, Manaus, Natal, Porto Alegre, Porto Velho, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís e São Paulo, além da capital mineira.

O estudo realizado pelo Imperial College de Londres usou registros de pacientes após a hospitalização – suspeitos ou confirmados – para documentar taxas de mortalidade hospitalar que ocorreram com a propagação da variante Gama SARS-CoV-2.

Conforme os dados das 14 capitais estaduais, mais da metade dos pacientes hospitalizados morreram durante períodos prolongados.