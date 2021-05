A semana começou ótima para os atletas Isaac Souza, Kawan Pereira e Luana Lira que asseguraram presença nos Jogos de Tóquio. O trio se classificou nesta segunda-feira (3) na Copa do Mundos de Saltos Ornamentais, evento Pré-Olímpico, que ocorre na capital japonesa desde a última sexta (30). Agora o país já soma 212 vagas confirmadas para os Jogos. A competição prossegue até quarta (5), com transmissão ao vivo no canal da Fina (Federação Internacional de Natação) no Youtube.

A primeira a carimbar o passaporte rumo a Tóquio foi Luana Lira na prova de trampolim de 3 metros. A atleta chegou à semifinal e encerrou a participação em 18º lugar – os 18 primeiros colocados asseguravam a classificação a Tóquio. Outra brasileira que disputou a prova no trampolim foi Anna Lucia dos Santos, que parou nas eliminatórias, na 42ª posição.

“Estou classificada para os Jogos Olímpicos. É uma felicidade enorme. Não tenho nem palavras o quão grandioso é isso. Quero agradecer a todos que estão torcendo por mim tanto aqui, quanto no Brasil. Não acreditava tanto nessa vaga, mas hoje cheguei à piscina confiante. Estou muito feliz”, comemorou Luana Lira, em depoimento ao site da Confederação Brasileiras de Desportos Aquáticos (CBDA).