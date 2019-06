O destino pode ser irônico e cruel ao mesmo tempo. Com a vitória do Brasil por 5 a 0 sobre o Peru, nesse sábado (22), a Seleção pode estar na rota do Mineirão. O time de Tite jogará as semifinais em Porto Alegre, mas só conhecerá o adversário na segunda-feira (24), quando termina a primeira fase. Dentre os adversários pode estar a Argentina de Messi. Mas nada está definido. Antes disso, já é sabido que, caso a Seleção vença na quinta-feira (27), o próximo compromisso será no Gigante da Pampulha.

Voltar ao Mineirão seria um acerto de contas para alguns integrantes do elenco atual, que protagonizaram o maior vexame da Seleção Brasileira. Jogadores como Thiago Silva, Fernandinho e Willian estavam em campo naquele 8 de julho de 2014, quando o time de Luiz Felipe Scolari foi goleado pela Alemanha por 7 a 1, nas semifinais da Copa do Mundo.

O jogo

A partida desta tarde pode ser considerada como uma das melhores exibições da Seleção desde que Tite assumiu como treinador. E não se trata apenas do placar dilatado, mas da postura em campo.