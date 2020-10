A desindustrialização brasileira traz reflexos negativos para a economia nacional.

De 1930 a 1990 tivemos um processo de industrialização. Em 1978, pela primeira vez na história brasileira, passamos a ter a predominância dos manufaturados na pauta de nossas exportações. Em 1990 tivemos a implantação de uma nova política industrial com a abertura às importações. A chegada dos produtos importados coincidiu com o Plano Real, implantado em 1994, e teve efeito positivo no controle da inflação. Após o Plano Real, a situação da indústria somente agravou com a valorização do câmbio.

Sem incentivos e com o dólar valorizado, o produtor nacional não conseguiu concorrer com o produto importado e nem foi competitivo para ser exportado.

A partir daí, a concorrência dos produtos importados dizimaram ramos da indústria nacional de manufaturados, principalmente de tecidos, confecções, fios, eletroeletrônicos.