O processo de desindustrialização no Brasil foi iniciado há décadas.

O Brasil, de 1930 a 1990, colocou em prática política de substituição de importação e de exportação de manufaturados, através de incentivos para a criação do parque industrial, como subsídios fiscais e financeiros, adoção de listas de produtos proibidos de importação e controles tarifários.

Nesse período tivemos crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, exceto a partir de 1980, conforme “Estatísticas do IBGE”, página 347: “Nos quatro primeiros períodos de 20 anos do Século XX, a taxa de crescimento do PIB per capita aumentou monotonicamente: 1,3% ao ano em 1900-1920, 2,9% em 1920-1940, 3,8% em 1940-1960 e 4,6% em 1960-1980. Mas no último período, 1980-2000, a taxa de crescimento média anual caiu para 0,3% ao ano”.

O governo de Fernando Collor de Mello implantou uma nova política industrial, com o objetivo de agilizar as importações, reformular a política industrial e inserir o Brasil no mercado internacional, conforme artigo “Entrada franca”, páginas 46-53, da Revista “Isto é Senhor”, número 1085, de 04.07.1990.