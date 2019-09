A seleção brasileira finalizou a participação na Copa do Mundo com vitória. Com a jovem Lorenne, de 23 anos, anotando 19 pontos na partida, bateu a Rússia por 3 a 1, parciais de 28/26, 25/20, 21/25 e 25/19. Com isso, as brasileiras encerraram a competição na quarta posição, com 21 pontos.

A primeira colocação ficou com a China, que fechou o mundial invicta, com 11 vitórias em 11 jogos e 32 pontos somados. Os Estados Unidos terminaram em segundo, com 28 pontos, seguidos pela Rússia, que teve 23.

O jogo

Na primeira etapa, prevaleceu o equilíbrio. A eficiência brasileira no bloqueio, com seis pontos no fundamento, foi muito importante para a seleção conseguir a vitória na parcial por 28 a 26, com destaque para Lorenne e Fabiana.