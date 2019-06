O Brasil lutou até onde deu. Levou a anfitriã e favorita França até a prorrogação, teve suas chances, mas caiu. E para um sobrenome que já machucou os brasileiros num Mundial: Amandine Henry fez o gol do triunfo da França por 2 a 1 e eliminou a Seleção da Copa do Mundo feminina. Thaisa e Gauvin completaram o placar.

A luta



A Seleção equilibrou o jogo durante os 90 minutos. Com boa marcação, neutralizou as principais jogadas da França no ataque e, aos poucos, começou a ameaçar. As anfitriãs tiveram um gol bem anulado no primeiro tempo, após choque de Gauvin com Barbara, e fizeram pouco além disso.

A resposta de Thaisa



O Brasil voltou para o segundo tempo no mesmo ritmo, mas, num descuido da marcação, sofreu o gol de Gauvin. Mas não tardou a reagir. Em boa jogada de Debinha, Thaisa pegou sobra na área e finalizou para deixar tudo igual, levando a partida para a prorrogação.