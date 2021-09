A disparada de preços colocou o Brasil em terceiro lugar no ranking de inflação da América Latina, atrás somente da Argentina e do Haiti,que enfrentam uma dura crise econômica. No fim do ano passado, o Brasil ocupava a sexta posição entre as economias da região com mais inflação.

No acumulado em 12 meses até julho, a inflação do Brasil chegou a 9%, enquanto a da Argentina somou 51,8% e a do Haiti, 17,9%. É o que mostra levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas.

O estudo não incluiu a Venezuela que vive um colapso econômico e apresenta indicadores distorcidos, que inviabilizam a comparação com outras economias.

Segundo o estudo, as incertezas fiscais e a crise institucional provocada impediram uma queda do valor do dólar. A combinação desses cenários está provocando uma fuga de capitais do Brasil, afetando o real.