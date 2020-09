Boletim do Ministério da Saúde aponta 197 casos de crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos acometidos com a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P), doença rara associada à Covid-19. O documento mostra registros da doença até 22 de agosto e indica que, até aquele dia, havia 14 casos de óbitos por conta da doença.

A enfermidade foi registrada em 13 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Os estados do Pará e do Rio de Janeiro são as unidades da federação com a maior quantidade de mortes, registrando três óbitos cada um.

De acordo com o Ministério da Saúde, pacientes com a doença pediátrica geralmente apresentam febre persistente acompanhada de um conjunto de sintomas que podem incluir dor abdominal, conjuntivite, erupções cutâneas, entre outros. Segundo a pasta, a maioria dos casos relatados apresentam exames laboratoriais que indicam infecção atual ou recente pelo novo coronavírus.



Fonte: Brasil 61