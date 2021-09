O Brasil recebe, neste domingo (12), a maior remessa de vacinas contra a Covid-19 entregue pela Pfizer desde o início do acordo com o governo federal. A farmacêutica americana envia, em quatro voos diferentes, 5,1 milhões de doses. As aeronaves vão desembarcar no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP).

A previsão inicial era de três lotes. No entanto, a remessa prevista para sábado (11), com 1.392.300 vacinas, foi remanejada e chegou ao terminal em Campinas às 3h02 deste domingo. Os outros três aviões desembarcam em Viracopos ao longo de dia. Veja os horários:

70º Lote: 1.134.900 doses (previsto para 7h30, pousou às 8h05)

71º Lote: 1.521.000 doses (previsto para 14h55)

72º Lote: 1.133.730 doses (previsto para 16h15)

As entregas fazem parte do novo cronograma da empresa, que prevê o envio de 8,9 milhões de doses da vacina ao país até este domingo. As outras entregas foram feitas na quarta (8), quinta (9) e sexta (10), também após uma reprogramação.

A empresa já entregou ao Ministério da Saúde, em 68 lotes, 67,3 milhões das 100 milhões de doses do primeiro contrato com a Pfizer, assinado em 19 de março de 2021 – a companhia deve concluir a entrega até o final de setembro.