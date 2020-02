O Brasil segue com oito casos suspeitos de novo coronavírus, de acordo com o Ministério da Saúde. Os dados são do balanço divulgado às 13h30 deste sábado (8). Segundo o governo federal, já foram descartadas 28 suspeitas desde o começo do monitoramento.

No balanço de sexta-feira (7), o país também tinha oito casos suspeitos de coronavírus em investigação.

Os casos ainda sob investigação estão assim distribuídos: Minas Gerais (1), Rio de Janeiro (1), São Paulo (2), Santa Catarina (1) e Rio Grande do Sul (3).

Não há nenhum caso confirmado da doença no Brasil.