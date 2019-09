Depois dos homens, campeões Sul-Americano neste sábado (14), foi a vez das mulheres vencerem a Argentina.

Neste domingo (15), a seleção feminina de vôlei passou com muita facilidade pelas argentinas, vencendo por 3 sets a 0, com parciais de 25/17 25/19 e 25/16, e conquistou a segunda vitória na Copa do Mundo, que está sendo realizada no Japão.

As brasileiras voltam à quadra para enfrentar a Holanda em seu terceiro compromisso na Copa do Mundo. O duelo será nesta segunda-feira (16), novamente às 5h (de Brasília). No mesmo dia, mas às 2 horas, a Argentina pega os Estados Unidos.

A Holanda é justamente a atual líder do torneio, ao lado de China e Estados Unidos, todos com seis pontos. O Brasil vem logo em seguida, na quarta colocação, com cinco pontos conquistados. Na estreia da competição, o time brasileiro havia despachado a Sérvia por 3 sets a 2. As argentinas ainda não venceram no torneio e ocupam o décimo lugar.

Escalada por José Roberto Guimarães inicialmente com Gabi, Amanda, Lorenne, Fabiana, Bia, Macris e Camila Brait (líbero), a seleção dominou a partida do início ao fim e não encontrou dificuldade para superar a Argentina.

O bloqueio foi o fundamento que mais funcionou no jogo, de modo que a equipe brasileira pontuou 17 vezes nesse quesito. Gabi, com 18 pontos, foi a maior pontuadora do Brasil e do jogo. Amanda, com 11, e Lorenne, com 10, também se destacaram.

No decorrer do jogo, Zé Roberto promoveu as entradas de Sheilla, Carol, Mara, Roberta e Gabi Cândido. O ritmo não caiu e a seleção soube controlar a partida e confirmar o triunfo, o segundo do torneio do qual o Brasil busca o título inédito – ficou fora da última edição e terminou em quinto na de 2011.

