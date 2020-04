As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até as 8h30 desta segunda-feira (13), 22.318 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil, com 1.241 mortes pela Covid-19.

No fim da noite de domingo (12), o Ceará registrou 11 novas mortes e o número total subiu para 85.



O balanço mais recente do Ministério da Saúde, divulgado neste domingo (12), aponta 22.169 casos confirmados e 1.223 mortes.



Segundo boletim do ministério publicado no sábado (11), 25% dos mortos estavam fora do grupo de risco, ou seja, não tinham mais de 60 anos (grupo que representa 75%) nem tinham fatores de risco (74% de quem morreu os tinham).



O ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta deu entrevista exclusiva ao repórter Murilo Salviano, do Fantástico, nesse domingo (12). De Goiânia, no Palácio das Esmeraldas, sede do governo goiano, Mandetta falou sobre os meses que virão e disse que espera que haja “uma fala única” dentro do governo.