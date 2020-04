O Brasil acumula 2.347 mortes e 36.599 casos confirmados de covid-19. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde neste sábado (18).

Em 24h, o País registrou 206 novos óbitos pela infecção provocada pelo novo coronavírus, enquanto o número de contaminados cresceu 2.917.

A taxa de letalidade (percentual de mortes entre os infectados) da doença permaneceu em 6,4%.

São Paulo, que prorrogou as medidas de isolamento social até 10 de maio, é o estado mais atingido pela pandemia, com 13.894 casos confirmados e 991 mortes. Na sequência, o Rio de Janeiro soma 4.543 ocorrências e 387 óbitos.

Veja o número de casos e óbitos por unidade da federação:

Acre: 142 casos (5 mortes)

Alagoas: 132 casos (12 mortes)

Amapá: 393 casos (10 mortes)

Amazonas: 1.897 casos (161 mortes)

Bahia: 1.193 casos (37 mortes)

Ceará: 3.034 casos (176 mortes)

Distrito Federal: 762 casos (24 mortes)

Espírito Santo: 952 casos (28 mortes)

Goiás: 378 casos (18 mortes)

Maranhão: 1.040 casos (44 mortes)

Mato Grosso: 171 casos (5 mortes)

Mato Grosso do Sul: 161 casos (5 mortes)

Minas Gerais: 1077 casos (39 mortes)

Paraná: 945 casos (46 mortes)

Paraíba: 205 casos (26 mortes)

Pará: 640 casos (33 mortes)

Pernambuco: 2.193 casos (205 mortes)

Piauí: 123 casos (9 mortes)

Rio Grande do Norte: 516 casos (24 mortes)

Rio Grande do Sul: 831 casos (24 mortes)

Rio de Janeiro: 4.543 casos (387 mortes)

Rondônia: 110 casos (3 mortes)

Roraima: 201 casos (3 mortes)

Santa Catarina: 962 casos (31 mortes)

Sergipe: 71 casos(5 mortes)

São Paulo: 13.894 casos (991 mortes)

Tocantins: 33 casos (1 morte)

A primeira morte por covid-19 no Brasil foi confirmada no dia 16 de março, em São Paulo, três semanas após o primeiro registro da doença no país.

