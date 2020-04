As Secretarias Estaduais de Saúde divulgaram, até as 6h30 desta quinta-feira (23), 46.348 casos confirmados de infectados pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) no Brasil, com 2.934 mortes pela Covid-19.

Os óbitos estão concentrados nos estados de São Paulo (1.134), Rio de Janeiro (490) e Pernambuco (282) e crescem em ritmo acelerado: são mais de mil nos últimos sete dias.

Já o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde na tarde desta quarta indicou 45.757 casos e 2.906 mortes no país.

Veja, abaixo, a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nos estados, de acordo com os dados mais recentes divulgados pelas secretarias estaduais. Algumas informaram dados apenas referentes às capitais ou não trazem informações atualizadas em seus sites: