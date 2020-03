O Ministério da Saúde divulgou nesse domingo (15) novo balanço dos casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil: são 200 casos. Além disso, o balanço tem os seguintes destaques:

• 200 casos confirmados, eram 121 no sábado

• 1.913 suspeitos

• 1.486 casos descartados

No relatório, São Paulo é o estado com o maior número de casos confirmados, com 136. Isso representa 68% de todos os casos no país. O Rio de Janeiro é o segundo estado com mais casos, com 24.

Mais cedo neste domingo (15), o ministério divulgou que eram 176 casos em todo o país. Depois, fez nova atualização, para 191 casos.



Em relação ao relatório divulgado no sábado, Amazonas e Sergipe tiveram os primeiros casos confirmados pelo Ministério da Saúde.



O Ministério da Saúde informou ainda que nas duas cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, há casos de transmissão comunitária. De acordo com a pasta, os casos de transmissão comunitária são aqueles em que não é possível identificar a trajetória de infecção do vírus.