Até a tarde deste domingo (8), o Brasil confirmou 24 casos do novo coronavírus (Sars-CoV-2). Dois novos pacientes foram contabilizados pelas secretarias estaduais de saúde dos estados do Rio de Janeiro e de Alagoas, e também pelo Ministério da Saúde. São Paulo tem mais três casos.

Coronavírus no Brasil

ESTADO NÚMERO DE CASOS ALAGOAS 1 BAHIA 2 ESPÍRITO SANTO 1 RIO DE JANEIRO 3 SÃO PAULO 16 DISTRITO FEDERAL 1 TOTAL 24

Fonte: Ministério da Saúde

No Rio

De acordo com a secretaria de saúde, o terceiro caso confirmado é de uma mulher de 42 anos, que mora no Rio e acompanhou a paciente que teve a confirmação da doença no sábado (7) em viagem à Itália. Os primeiros sintomas apareceram um dia após o retorno ao Brasil, que aconteceu no dia 4 de março.