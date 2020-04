As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até as 10h39 desta quinta-feira (2), 6.988 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil, com 250 mortes pela Covid-19.

Minas Gerais confirmou 370 casos e seis mortes no Estado nesta manhã. O Espírito Santo confirmou a primeira morte do estado: um paciente de 57 anos, que estava internado no hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Mais informações serão repassadas pelo secretário de estado de Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista coletiva marcada para as 10 horas.

Sergipe confirmou as duas primeiras mortes pela doença no estado: uma mulher de 61 anos que era diabética, hipertensa, com histórico de doença vascular periférica; e um homem de 60 anos, hipertenso, que havia chegado de São Paulo há 15 dias.

O Ministério da Saúde atualizou seus números nesta quarta-feira (1º), informando que o Brasil tem 241 mortes e 6.836 casos confirmados de coronavírus.

O avanço da doença está acelerado: foram 25 dias desde o primeiro contágio confirmado até os primeiros 1.000 casos (de 26 de fevereiro a 21 de março). Outros 2.000 casos foram confirmados em apenas seis dias (de 21 a 27 de março) e quase 4.000 casos de 27 de março a 1º de abril, quando a contagem acumulada bateu quase 7.000 infectados.

Covid-19: Brasil tem ao menos 23 mil testes de coronavírus à espera do resultado

O Brasil tem ao menos 23,6 mil testes do novo coronavírus (Sars-CoV-2) ainda à espera do resultado. Esse número é 3,4 vezes maior que o total de casos confirmados (6,9 mil) neste balanço das secretarias de Saúde. Para especialistas ouvidos pelo G1, tal discrepância indica que pode haver muito mais gente com a doença Covid-19 no país.