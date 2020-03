As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até 9h15 desta terça-feira (24), 1.965 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil.



Sergipe registrou mais cinco casos e chega a 15 infectados no total, 12 deles na capital, Aracaju.

O Ministério da Saúde atualizou seus números na tarde desta segunda-feira, informando que o Brasil registra 1.891 casos confirmados do novo coronavírus e que já foram registradas 34 mortes, 30 no estado de São Paulo e quatro no Rio de Janeiro.

Confira o balanço das secretarias de saúde:

Casos confirmados do novo coronavírus no Brasil

Estado Secretarias da Saúde Ministério da Saúde AC 17 11 AL 8 7 AP 1 1 AM 32 32 BA 63 63 CE 164 163 DF 146 133 ES 33 29 GO 23 23 MA 8 2 MT 6 2 MS 21 21 MG 128 128 PA 5 5 PB 2 2 PR 60 56 PE 42 42 PI 6 6 RJ 233 233 RN 13 13 RS 96 86 RO 3 3 RR 2 2 SC 86 68 SP 745 745 SE 15 10 TO 7 5 Total 1965 1891

Fonte: Secretarias estaduais da Saúde e Ministério da Saúde