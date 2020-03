Balanço do Ministério da Saúde divulgado nesta terça-feira (3) aponta que o Brasil tem 488 casos suspeitos de novo coronavírus. Desde o início do monitoramento, 240 casos foram descartados e dois, confirmados.

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, lembrou que os Estados Unidos está na lista de países com transmissão loca, mas ainda não constava no grupo de alerta para viajantes. Agora, de acordo com Reis, os brasileiros que voltarem dos EUA e relatarem sintomas devem ser avaliados como possíveis casos suspeitos.

Apesar disso, Reis ressaltou que a busca por atendimento médico não deve ocorrer em todos os casos em que houver sintomas leves ou somente a busca por consultas por precaução, na busca por investigação.

“Mesmo que tenham vindo desses países, (aqueles que têm) sintomas leves ou (são) assintomáticos, não devem buscar o posto de saúde. Se nós fizermos isso, vamos encher nossas unidades de saúde com casos leves e assintomáticos. Nós gradativamente temos que desmobilizar esse movimento.” – João Gabbardo dos Reis, secretário-executivo do Ministério da Saúde

“Nesses casos, é muito melhor que ligue para o 136 e peça uma orientação. O critério é o mesmo de anteriormente. As pessoas quando ficavam gripadas iam todas ao posto de saúde? Não. Nós não precisamos impor que as pessoas com sintomas leves vão a uma unidade de saúde”, afirmou Reis.

Destaques desta terça-feira:



O novo coronavírus já causou a morte de 2,9 mil pessoas na China e outras 120 em outras partes do mundo, de acordo com dados oficiais do governo chinês. Fora da China, o vírus segue se espalhando no Irã, Itália e Estados Unidos.

• A França anunciou a quarta morte ligada à infecção e que vai confiscar estoque e produção de máscaras de proteção.

• As bolsas da China fecharam em alta devido à queda no número de novos casos no país.

• A Argentina confirmou o primeiro caso no país.

• 80.302 casos confirmados e 2.946 mortes na China (incluindo 2 em Hong Kong e 1 em Taiwan)

• O diretor do departamento de oftalmologia do Hospital de Wuhan morreu de coronavírus aos 57 anos

• Pequim impôs quarentena a quem chegar de Itália, Irã, Japão e Coreia do Sul, depois que chineses que voltaram da Itália foram diagnosticados com coronavírus.

• Mais de 10 mil casos confirmados em outros países e mais de 120 mortes fora da China.

• Coreia do Sul: 5.186 casos confirmados e 31 mortes, segundo a agência coreana Yonhap.

• Irã: 2.336 casos e 77 mortes, incluindo o embaixador no Vaticano, de acordo com a Associated Press.

• Itália: 2.036 casos confirmados e 52 mortes até segunda-feira (2), segundo a Reuters. O teste do Papa Francisco deu negativo para a doença.

• Estados Unidos: 102 casos confirmados e 6 mortes.

• Uma escola de Nova York suspendeu as aulas por precaução após a suspeita de um caso de coronavírus

• A França anunciou a quarta morte ligada ao coronavírus no país. Mais de 100 escolas foram fechadas devido à doença

• A Argentina confirmou o primeiro caso, segundo o ministro da saúde, o paciente infectado tem aproximadamente 40 anos e chegou em Buenos Aires, no último domingo (1), após viagem a Itália.

Argentina confirma primeiro caso

Um homem de cerca de 40 anos é o primeiro caso confirmado de coronavírus na Argentina. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde do país, Ginés Gonzales Garcia, nesta terça-feira (3).



Segundo Garcia, o paciente chegou a Buenos Aires no último domingo (1°) após uma estadia na Itália e na Espanha.

