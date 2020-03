As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até 12h desta quarta-feira (25), 2.281 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil com 47 mortos. O Rio de Janeiro registra seis mortos e São Paulo, 40. O Amazonas registrou a primeira morte causada pela Covid-19.

O Ministério da Saúde atualizou seus números na tarde de terça, informando que o Brasil registra 2.201 casos confirmados do novo coronavírus e que já foram registradas 46 mortes – a do Amazonas, divulgada no final da noite, ainda não foi computada.

Na manhã desta quarta-feira (25), Pará chegou a sete casos confirmados e Minas Gerais registrou mais três casos, contabilizando 133 infectados. Já a Bahia tem 84 casos confirmados.

Também na quarta, a prefeitura de Porto Alegre confirmou a primeira morte pela Covid-19 no Rio Grande do Sul. Paciente era uma mulher de 91 anos que estava na UTI. O caso ainda não foi inserido no balanço da secretaria de Saúde do estado.



Confira o balanço das secretarias de Saúde:

Estado Secretarias da Saúde Ministério da Saúde AC 21 17 AL 10 9 AP 1 1 AM 47 47 BA 84 76 CE 185 182 DF 177 160 ES 40 33 GO 29 27 MA 8 8 MT 7 7 MS 24 23 MG 133 130 PA 7 5 PB 3 3 PR 70 65 PE 42 42 PI 8 6 RJ 305 305 RN 14 13 RS 112 98 RO 5 3 RR 8 2 SC 109 107 SP 810 810 SE 15 15 TO 7 7 Total 2281 2201

Fonte: Secretarias estaduais da Saúde e Ministério da Saúde

Bolsonaro contraria especialistas e pede fim do “confinamento em massa”



Contrariando tudo o que especialistas e autoridades sanitárias do país e do mundo inteiro vêm pregando como forma de evitar que o novo coronavírus se espalhe, o presidente Jair Bolsonaro criticou o pedido para que todas aqueles que possam fiquem em casa em pronunciamento na noite desta terça-feira (24), em rede nacional de televisão.



Bolsonaro culpou os meios de comunicação por espalharem, segundo ele, uma sensação de “pavor”. E disse que, se contrair o vírus, não pegará mais do que uma “gripezinha”.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), divulgou uma nota na qual classificou a fala de Bolsonaro como “grave” e disse que o país precisa de uma “liderança séria”.