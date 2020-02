O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira (20) que o Brasil tem um caso suspeito de coronavírus e que, desde o começo do monitoramento, outros cinquenta foram descartados. Na situação ainda em investigação, os médicos de São Paulo acompanham uma criança de 2 anos que esteve na China, mas não especificamente na cidade de Wuhan, epicentro da epidemia.

Destaques da epidemia nesta quinta

• A Organização Mundial de Saúde (OMS) voltou a condenar ‘teorias da conspiração’ sobre o vírus

• Coreia do Sul registra a primeira morte por coronavírus

• Dois passageiros do cruzeiro Diamond Princess morrem por causa do Covid-19

• Petrobras prevê impacto financeiro por conta do coronavírus

• Associação Internacional do Transporte Aéreo (IATA) diz que epidemia pode causar perdas no valor de 27,8 bilhões de dólares para as companhias aéreas

Mortes e casos pelo mundo