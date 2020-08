Passados exatos 149 dias desde a primeira morte por covid-19, o Brasil ultrapassou neste sábado (8) a marca de 100 mil óbitos em decorrência da doença. Também hoje, o país contabiliza mais de 3 milhões de pessoas que já foram infectadas pelo novo coronavírus.

Os dados do Ministério da Saúde, divulgados no início da noite, mostram um total de 100.477 óbitos e 3.012.412 casos acumulados.

Nas últimas 24 horas, foram notificados 905 falecimentos por covid-19 e 49.970 novos infectados, segundo o balanço oficial.

O número de mortes por covid-19 dobrou em menos de 50 dias no país, enquanto os casos triplicaram neste período, embora já haja indicativos de estabilização de casos e óbitos em diversas regiões.

A semana que se encerra hoje, entretanto, foi a segunda consecutiva com redução das mortes e novos casos de covid-19 em todo o país.

O ministério estima ainda que 2.094.293 brasileiros já se curaram da covid-19. Outros 817.642 casos ativos continuam sendo monitorados.

Veja a situação por unidade da federação:

São Paulo: 621.731 casos (25.016 mortes)

Bahia: 191.731 casos (3.899 mortes)

Ceará: 188.244 casos (7.951 mortes)

Rio de Janeiro: 178.524 casos (14.070 mortes)

Pará: 167.099 casos (5.871 mortes)

Minas Gerais: 150.723 casos (3.449 mortes)

Maranhão: 129.700 casos (3.154 mortes)

Distrito Federal: 121.824 casos (1.712 mortes)

Amazonas: 106.428 casos (3.364 mortes)

Santa Catarina: 104.749 casos (1.419 mortes)

Pernambuco: 104.113 casos (6.920 mortes)

Espírito Santo: 91.146 casos (2.720 mortes)

Paraíba: 89.893 casos (1.983 mortes)

Paraná*: 88.899 casos (2.270 mortes)

Goiás: 84.531 casos (2.008 mortes)

Rio Grande do Sul: 83.595 casos (2.346 mortes)

Alagoas: 66.748 casos (1.665 mortes)

Sergipe: 64.271 casos (1.577 mortes)

Mato Grosso: 62.826 casos (2.061 mortes)

Piauí: 59.571 casos (1.469 mortes)

Rio Grande do Norte: 55.150 casos (1.970 mortes)

Rondônia: 43.866 casos (940 mortes)

Amapá: 38.139 casos (601 mortes)

Roraima: 35.933 casos (547 mortes)

Tocantins: 31.103 casos (444 mortes)

Mato Grosso do Sul: 30.707 casos (492 mortes)

Acre: 21.498 casos (559 mortes)

*Os números do Paraná não foram atualizados por problemas no sistema do estado.

Matéria do R7