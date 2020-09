Agência Brasil

A sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro ainda nem começou, mas já foi afetada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19). Ao menos três equipes que vão à campo na noite desta quarta-feira (2) estarão desfalcadas de atletas que contraíram o vírus e cumprem isolamento social. Flamengo, Vasco e o líder Internacional.

O Rubro-Negro será o primeiro deles a entrar em campo. Às 20h30 (horário de Brasília), a equipe visita o Bahia no estádio de Pituaçu, em Salvador. O time carioca anunciou ontem (1º de setembro) que um jogador do elenco testara positivo para covid-19, sem revelar o nome do atleta. Ao divulgar os relacionados, a ausência do goleiro César chamou atenção, pois ele é o substituto imediato de Diego Alves, contundido no jogo do último domingo (30 de agosto). Para o jogo desta noite, o técnico Domènec Torrent chamou os jovens Gabriel Batista – terceira opção para a meta e que deverá ser o goleiro titular – e Hugo Souza.

O rival Vasco não divulgou oficialmente os jogadores infectados pela covid-19, e nem se pronunciou a respeito, mas portais esportivos divulgaram ontem (1º) que os zagueiros Ricardo Graça, Werley e Breno estavam infectados. Com isso, o clube tem cinco desfalques ao todo, já que os atacantes Vinicius e Bruno Gomes testaram positivo na semana passada. Como também tem problemas no elenco por conta de suspensão e lesões, o técnico Ramon Menezes terá várias novidades em campo no duelo contra o Santos, às 21h30, na Vila Belmiro.