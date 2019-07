Se engana quem pensa que o Brasil está fora da semifinal da Copa do Mundo de Futebol Feminino.

É verdade, a seleção brasileira foi eliminada nas oitavas de final pela França na prorrogação. Mas o que poucos sabem é que no estádio de Lyon, nesta terça-feira (2), três brasileiras entrarão em campo com uma missão tão importante quanto a das seleções que disputam o Mundial.

Edina Alves, Neuza Back e Tatiane Sacilotti formam o trio de arbitragem que vai apitar o jogo Inglaterra x Estados Unidos. Essa é mais uma visibilidade que a Copa do Mundo oferece para mostrar a dedicação e o talento das mulheres no futebol.

Semifinal: Inglaterra x Estados Unidos

As duas seleções se encontraram apenas uma vez em Copas do Mundo. Em 2007, na China, as americanas eliminaram as inglesas nas quartas de final com o placar de 3 x 0.