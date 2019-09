Dois jogos e uma semana de treinos foram suficientes para Pia Sundhage tirar as primeiras conclusões para a sequência do trabalho no comando da seleção feminina de futebol. Depois da goleada por 5 a 0 sobre a Argentina, na última quinta-feira (29), as brasileiras não repetiram o bom futebol no domingo (1º), debaixo de muita chuva, contra o Chile. Após um empate sem gols no tempo normal, o Brasil perdeu nos pênaltis por 5 a 4 e ficou com o vice do Torneio Internacional de Futebol Feminino, no Pacaembu, em São Paulo.

A sueca entende que o grupo precisa de lideranças dentro de campo que ajudem o time a mudar o panorama de uma partida em condições adversas. “No início do jogo (contra as chilenas), por exemplo, o gramado estava ruim e o futebol das nossas jogadoras não fluía. Isso não estava bom. Era preciso jogar diferente, e uma líder para isso. Tentamos mostrar que, naquelas condições, era óbvio não atuar pelo meio. Depois, a condição do gramado mudou, e aí é claro que deveríamos explorar o meio”, explicou.

Pia Sundhage em entrevista coletiva no Pacaembu — Foto: Mauro Horita/CBF





“O que acontece em uma partida é complexo, por isso é importante encontrarmos uma líder na defesa, uma no meio, talvez uma mais à frente. Ou seja: ter ao menos três jogadoras que espalhem a mensagem às demais”, completou a treinadora, que é bicampeã olímpica dirigindo a seleção dos Estados Unidos.

A competição disputada em São Paulo teve caráter amistoso. O primeiro grande desafio de Pia será mesmo a Olimpíada de Tóquio, no ano que vem. Apesar do pouco tempo com a nova técnica, algumas das principais jogadoras da Seleção estão otimistas com o trabalho até os Jogos no Japão.