O Atlético-MG conseguiu um importante resultado nesta quinta (3) no estádio do Mineirão, venceu o São Paulo por 3 a 0 e assumiu a terceira posição do Campeonato Brasileiro na partida que encerrou a sétima rodada da competição.

Além disso, com este triunfo o time comandado pelo argentino Jorge Sampaoli interrompeu a boa sequência de vitórias (já eram três consecutivas) da equipe de Fernando Diniz.

A partida

Em um jogo no qual as duas equipes gostam de manter a posse de bola e atacar, as chances não demoraram a sair. O São Paulo finalizava mais, mas o Galo foi mais efetivo e abriu o marcador aos 34 minutos da etapa inicial. Alan Franco vence o goleiro Tiago Volpi, com chute colocado, após receber passe do volante Jair.