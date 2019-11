O cearense Manoel Messias, do Time Brasil, conquistou o ouro nesse domingo (3) na Copa do Mundo de Triatlo, em Lima, no Peru, ao ser o primeiro a cruzar a linha de chegada da corrida de 5km.

Foi a primeira vitória de Manoel Messias em Copa do Mundo, evento organizado pela International Triathlon Union (ITU), entidade que regulamenta o esporte. Em julho, o brasileiro conseguiu a medalha de prata na modalidade nos Jogos Pan-Americanos, também realizados na capital peruana.

Na Copa do Mundo, o triatlo abrange 750m de natação, 20km de ciclismo e 5km de corrida. Embora não tenha se destacado nas duas primeiras provas, o cearense foi galgando posições na corrida, tornado a briga pelo ouro ainda mais emocionante. Nos 500m finais, Manoel Messias acelerou, deixando para trás o francês Felix Duchampt (que disputou com a bandeira da ITU por estar em processo de naturalização) e o suíço Florin Salvisberg. O brasileiro chegou em primeiro lugar ao completar o circuito em 52m30, apenas dois centésimos de segundo à frente do suíço Savisberg (52m32), que ficou com a prata.

Outros quatro brasileiros também competiram em Lima: Diogo Sclebin (24º colocado), Kauê Willy (25º), Reinaldo Colucci (26º) e Danilo Pimentel (37º).