O Brechó do Bem é um espaço único para fazer girar a Roda do Bem. O Brechó do Bem é a oportunidade para que todos possam fazer parte dessa grande engrenagem de responsabilidade social, doando ou comprando.

O brechó permanente do Tatame do Bem está totalmente remodelado. Ele está localizado na Rua Coronel Jose Goncalves D’Amarante n°5, Centro, em frente ao portão lateral da Escola Rodolfo Almeida. Aberto de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h e aos sábados, de 830 às 13 horas. O telefone para contato é o(37) 9 9868-0806 – Aceita cartão de débito e crédito.

Se você quiser comprar, o Brechó oferece excelentes peças, com preço justo e muito estilo. E se você quiser doar para nossa causa, aceitamos roupas, móveis, brinquedos, artigos de decoração, entre outros. Só ligar que uma equipe vai até a casa para buscar.

Fonte: Tatame do Bem