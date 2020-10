Uma briga de casal dentro de um veículo Ford KA terminou em capotamento na BR-354, no município de Carmo do Paranaíba, na manhã desta quarta-feira (28). O acidente aconteceu por volta das 11h, na altura do KM 282.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o veículo seguia no sentido Rio Paranaíba para Carmo do Paranaíba, quando durante uma discussão, a motorista perdeu o controle direcional do veículo, não sendo possível evitar o capotamento.

A motorista de 41 anos não sofreu ferimentos, já o passageiro de 19 anos apresentava ferimentos leves na mão direita (cortes e arranhões) e foi encaminhado para a UPA de Carmo do Paranaíba.

A mulher aceitou realizar teste de alcoolemia e o resultado foi negativo.