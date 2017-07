Da Redação

Uma briga entre duas mulheres acabou em facadas, no início da tarde desta quinta-feira (27).

A ocorrência foi registrada nas proximidades do Parque Municipal Dr. Leopoldo Corrêa (Praia Popular). De acordo com informações preliminares, as duas mulheres se feriram, uma levou uma facada no pescoço e a outra na perna.

As mulheres foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o Pronto Atendimento Municipal (PAM).

Não há informações sobre o que teria motivado a briga. O Últimas Notícias entrou em contato com o responsável pelo setor de comunicação do 63º Batalhão da Polícia Militar, tenente Rodrigo Moraes, que informou que o resumo da ocorrência será divulgado para a imprensa apenas nesta sexta-feira (28).