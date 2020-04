Redação Últimas Notícias





O homicídio de um jovem de 23 anos registrado nessa quarta-feira (1º), em Formiga, foi motivado pelo tráfico de drogas.



De acordo com a Polícia Militar, a vítima conhecida pela alcunha de “Hertinho” e pela prática de vários crimes, teria se desentendido com um indivíduo também reincidente na prática de crimes. O caso foi registrado por volta das 15h15, na rua das Mangueiras, no bairro Geraldo Veloso.



Os dois teriam trocado tiros de arma de fogo. Segundo a PM, o outro indivíduo possivelmente se feriu, mas conseguiu fugir do local.



Hertinho foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital. Ele foi atingido no pescoço, no tórax e levou um tiro de raspão em um dos braços.



Segundo a PM, um adolescente que teria participação no crime foi apreendido. Com ele, os militares encontraram duas pedras de crack e um tablete de maconha.