Shamima Begum expressou novamente sua intenção de retornar ao Reino Unido. “Após a morte do meu (outro) filho, percebi que é necessário que eu saia, por causa dos meus filhos”. Ela disse que teme que seu recém-nascido “morra no acampamento” dos refugiados de Al Hol no nordeste da Síria, onde ela está atualmente.

“Eu acho que as pessoas deveriam ter compaixão por mim, por tudo que eu experimentei”, disse Shamima Begum. “Eu não sabia no que estava me metendo quando saí”.

Antes dessas declarações, sua família tinha divulgado um comunicado pelo Twitter de seu advogado, Mohamed Akunjee: “Soubemos que Shamima deu à luz seu filho, entendemos que ela e seu bebê estão bem”.

A família reforçou que não tem “nenhum contato direto” com a jovem.

No sábado, o presidente americano Donald Trump pediu para Grã-Bretanha, França, Alemanha e outros aliados europeus “repatriarem mais de 800 combatentes do EI capturados na Síria para que sejam julgados”.