Atendendo aos pedidos dos seus seguidores, Brito Jr. resolveu falar da atual edição de “A Fazenda” – reality show da Record TV que o jornalista apresentou nas primeiras edições. “Tem muita gente querendo que eu fale sobre ‘A Fazenda’ e agora eu vou falar…”, escreveu nas redes sociais antes de começar a criticar a atração que ele comandou no passado.

Brito Jr. começou dizendo que os anos se passaram e não teve grandes novidades no reality e deu a entender que a qualidade do programa caiu. “Eu sei que vocês fizeram de tudo, escreveram textos longos para o apresentador ler, repetiram provas com regras incompreensíveis em todas as edições, foram piorando o cenário por economia, afinal, são tempos difíceis para todo mundo…”.

O jornalista continuou seu discurso como se estivesse apresentado o reality show : “Com o passar do tempo, contrariando a lógica e a razão, a direção do programa foi ficando cada vez mais engessada, insegura e confusa… Isso interferiu no trabalho de toda a equipe e deste apresentador. Sendo assim, por decisão do público, na qual eu assino embaixo, quem vai voltar para a cidade grande é… isso eu vou contar depois do intervalo. Já voltamos!”.

Pressão e gritaria

Na sequência, o ex-apresentador de ” A Fazenda ” falou da relação entre o apresentador, Marcos Mion, e o diretor da atração, Rodrigo Carelli: “De volta, ao vivo, em noite de eliminação! Aqui, os dois que foram pra roça. Nervosos, estremecidos em razão de muito desgaste na relação. Eu não queria estar no lugar de vocês. Já estive e sei que não é pra qualquer um aguentar alguém gritando coisas desnecessárias no ponto…”.

Com ironia, Brito Jr. acrescentou: “Já temos o resultado? Ainda não? Como? Bem, atenção: aqui quem manda é o diretor , ops, o público. E foi tomada uma decisão inédita! A votação vai continuar aberta até amanhã. Quem será o eliminado: o diretor ou o apresentador? Até amanhã, com a decisão do público… Boa noite!”.

Em outro post, o jornalista fez questão de esclarecer o seguinte: “Quero deixar bem claro aqui que não estou falando em manipulação. Apenas mostrando como este tipo de programa é repetitivo. Mas sei que o público gosta de reality e no embalo, peço que respondam: Quem deve ser eliminado? O diretor ou o apresentador?”. Brito Jr. pretende dar o resultado dessa “votação” que criou nesta quarta-feira (13), às 22h.