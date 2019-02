Gleiton Arantes

O corpo do formiguense Tiago Augusto Favarini, de 33 anos, foi encontrado. O engenheiro estava entre os desaparecidos no desastre que ocorreu em Brumadinho, na sexta-feira passada (25).

O portal entrou em contato com a família de Tiago e a informação foi confirmada no início dessa tarde.

A família está indo para Belo Horizonte para liberar o corpo do formiguense. O corpo de Tiago Favarini será velado na Funerária do Marquinho. O dia e horário do início do velório e sepultamento ainda não foram definidos.