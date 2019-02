As imagens do momento do rompimento da barragem Córrego do Feijão, que viralizaram nesta sexta-feira (1º), já haviam chegado ao conhecimento do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e das polícias, garantiu o tenente e porta-voz dos bombeiros, Pedro Aihara. “A nossa decisão de não divulgá-las foi para não causar pânico generalizado na população, já que naquele momento a barragem de água ainda apresentava riscos”, explicou. Ainda conforme o tenente, a Polícia Civil vai investigar o vazamento dos vídeos.

Além disso, Aihara afirmou que com o apoio das imagens foi possível entender o comportamento e impacto da lama e a dinâmica do rompimento. Os levantamentos mostraram que a onda de rejeitos chegou a 80 km/h em alguns pontos.

Buscas