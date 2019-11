Na noite da última segunda-feira (18), Bruna Marquezine compartilhou em sua conta do Instagram uma dissertação sobre fé, gratidão e sua relação com Deus.

“Esses dias eu tenho observado a minha vida e eu quase não consigo acreditar nela. Deus é tão bom comigo. O amor dEle por mim tem me constrangido. Eu tenho me questionado diariamente porque tanto amor, porque tanta generosidade, porque tanta entregar, porque tanto cuidado e porque comigo? Pai, eu olho ao redor e te vejo em tudo. Em cada detalhe da minha vida”, iniciou Bruna Marquezine no Instagram .

“Em cada benção e em cada dificuldade. Te vejo até em meio ao caos e me alivia saber que eu realmente não tenho controle de absolutamente nada. O controle é todo Teu. É inevitável chorar porque toda essa gratidão não cabe aqui dentro e inunda meu ser. Tudo o que eu sou ama tudo o que você é. É um amor tão grande o que sinto que quase me assusta, não se compara a nada. E se o meu amor por Você é assim o quão perfeito e inalcançável é o Teu amor por mim. Mesmo sem eu merecer”, continuou a atriz da Globo .

“Eu sonho com o dia em que vou sentar do Seu lado, fisicamente, vou sentir o Seu calor, Teu cheiro e vou poder admirar Sua beleza e segurar na Tua mão. Vamos até quem sabe tomar um sorvete sentados em algum lugar. Numa nuvem seria bem adequado. Juntos vamos relembrar toda a minha trajetória ao Teu lado, desde o meu primeiro dia aqui na Terra. Vamos recordar todos os caminhos por onde Você me levou e me guiou, todas as portas que você abriu, todos os milagres que operou, todos os desertos, todas as minhas teimosias, todos os meus erros e acertos”, disse ela.

“Todas as vezes que você se orgulhou de mim me observando viver e tomando decisões e posicionamentos de acordo com o Teu coração. Todas as vezes que se entristeceu quando fiz algo que te ofendesse e que me senti extremamente culpada até lembrar que seu amor por mim é incondicional e imutável e que você sempre me daria uma nova chance e um novo incentivo. Você vai me contar sobre todas as batalhas que lutou por mim e eu nem imaginava”, declarou.

“Vai me contar de tudo o que me livrou enquanto eu sofria pelo o que havia perdido. Vamos lembrar das vezes que Te fiz praticamente desenhar pra mim o que eu tinha tanta dificuldade de ver, entender e aceitar.E também das minhas tempestades em copos d’água quando não entendia seus caminhos e ficava confusa, insegura e com medo, mas no final sempre me surpreendia com o motivo de tudo e com o seu plano que era sempre melhor do que o meu”, comentou.

“Vou te agradecer incansavelmente por tudo, por tanto. Vamos dar boas risadas, vou te dar o meu melhor abraço e descansar no seu colo recebendo seu carinho. Que sonho bom, paizinho! Eu não tenho pressa pra te encontrar dessa forma e sei que nem Você, pois ainda preciso de muito tempo por aqui para ver todas as promessas que Você me dez se cumprindo, pra te servir e contribuir com os Teus planos, pra ver todos os nossos sonhos se realizando, pra presenciar e celebrar toda a Sua graça e glória, mas saiba que sonho com esse nosso encontro”.

“Pouco me importa se muitos vão dizer que não será assim. Eu gosto de imaginar esse reencontro exatamente desse jeito. Alguns dias tenho vontade de gritar pro mundo o quanto amo meu Pai, que também é mãe, que também é meu melhor amigo, meu irmão, meu noivo, meu parceiro. O grande amor da minha vida. E que sem Ele eu nada seria e nada teria. E que nem sei se isso faz algum sentido, mas que sinto saudade dele”, finalizou Bruna Marquezine , que está longe das telas desde “Deus Salve o Rei”, novela da Globo .